Автостопщик из Казани украл в Липецке игровую приставку из-за нехватки денег Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже игровой приставки из магазина. Им оказался житель Казани. Злодей попал на видео – в торговом зале он положил коробку с устройством в рюкзак и поспешил скрыться. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники задержали безработного 26-летнего мужчину. Он сообщил, что путешествует по России автостопом. В Липецке у него закончились деньги, и он решил пойти на преступление. Приставку он перепродал за 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. Кстати, полицейские из соседних регионов тоже разыскивают жителя Казани за совершение аналогичных преступлений.