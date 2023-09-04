Питьевую воду отключат на десяти улицах Липецка во вторник 5 сентября

В Липецке без холодной воды останутся жители домов на десяти улицах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 5 сентября, в Липецке без холодной воды останутся десять улиц. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 10:00 до 12:00 питьевую воду отключат на улицах Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 11, 11а, 15ст.1, 19, 19а, 15, 15а, 21, 23, 13, 17, 7; Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26; Силикатная, 2; З, 18, 19, 19а, 20; Зои Космодемьянской, 178, 198, 200, 222а, 222б, 224, 225, 228, 228б, 230, 259, 261; Алмазная, 10, 10ст1, 10ст2; Передельческая, 26а; Ферросплавная, 42, 43ст, 44 и в частном секторе на Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Зои Космодемьянской и Передельческой. Также подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00 на Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.

Машины с водой приедут по заявкам горожан. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.