Мэрия Липецка судится с «ресурсниками», которые не убрали коммунальные раскопки

В Липецке решают проблему с коммунальными раскопками Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецка пожаловались на коммунальные раскопки. Ресурсоснабжающие организации не успели вовремя поменять инженерные сети, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Родители возмущались, что возле школ детей встретили разрытые траншеи.

По словам мэра Евгении Уваркиной, в городе стараются решить проблему. Сотрудники выезжали на 375 обследований. «Ресурсникам» выдали 135 предписаний – выполнили пока только 50. Компании должны привести разрытые территории в порядок за десять дней.

Кроме того, администрация будет судиться с организациями, которые не спешат соблюдать требования. На ресурсоснабжающие фирмы завели 12 административных дел.

– В этом сезоне значительно увеличился масштаб проводимых земляных работ, – отметила Евгения Уваркина на еженедельном совещании с губернатором Игорем Артамоновым. – Некоторые инвестиционные проекты в сфере ЖКХ удалось перенести со следующего года на текущий и реализовать их раньше.