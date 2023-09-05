7-летний пассажир «Мицубиси» пострадал в ДТП с «БМВ» на Гагарина в Липецке

В Липецке в аварии пострадал семилетний мальчик Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 4 сентября, в Липецке на улице Гагарина случилась авария. По предварительным данным, 37-летняя автомобилистка на «БМВ» врезалась в стоящий «Мицубиси».

За рулем иномарки сидела 38-летняя горожанка. В результате ДТП пострадал семилетний пассажир японской легковушки. Ребенок получил травму. Медики оказали мальчику помощь и отпустили.

В тот же день на улице Неделина в областном центре произошло массовое столкновение. 39-летний водитель «Хендай» протаранил три машины.

За рулем «Шевроле» находился 48-летний автомобилист, «Хендая» – 54-летний мужчина, а в «Киа» – 50-летняя женщина. Пострадала 34-летняя пассажирка первой иномарки. Госпитализация не потребовалась.

Всего за сутки жители региона нарушили ПДД 4 850 раз. Инспекторы поймали четырех пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 298 липчан.