Под Липецком нашли водителя «Ауди», который насмерть сбил скутериста и сбежал

В Липецкой области нашли водителя, который сбежал с места аварии Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области нашли автомобилиста, который насмерть сбил 53-летнего скутериста. Страшная авария произошла 2 сентября. На трассе М-4 «Дон» неизвестный мужчина на «Ауди» столкнулся со скутером «Альфа». Водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Виновник сбежал.

На следующий день полицейские завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранители установили личность скрывшегося липчанина. Им оказался 34-летний житель Хлевенского района.

Стражи порядка забрали машину на экспертизу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. На авто нашли характерные для ДТП вмятины. Расследование продолжается.