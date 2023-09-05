«Липецккурорт» оспорит в суде договоры санатория о продаже питьевой галереи

В Липецке рассмотрят иск "Липецккурорта" к "Санаторию Липецккурорт" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Арбитражный суд Липецкой области обратился «Липецккурорт». Акционеры подались иск, чтобы признать недействительными договоры «Санатория Липецккурорт» о продаже питьевой галереи.

Так, в апреле 2021 года здравница и акционеры заключили сделку о купле-продаже галереи на Салтыкова-Щедрина, 1. Общая площадь «бювета» превышает 431 квадрат. Стороны согласились на сумму в 600 тысяч рублей.

В тот же день «Липецккурорт» и предприниматель подписали предварительный контракт, который обязывал в будущем составить основной договор купли-продажи галереи. Цена недвижимости по промежуточному контракту – 8,5 миллиона.

Затем в мае 2021 года с тем же самым бизнесменом договор составил «Санаторий Липецккурорт» – тоже на питьевую галерею. Сделка обошлась предпринимателю в 7,5 миллиона. Имущество передали покупателю.

– Истцы считают, что данные сделки являются взаимосвязанными и направлены на вывод из собственности АО «Липецккурорт» актива в виде объекта недвижимого имущества без встречного предоставления, – сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Акционеры также попросили, чтобы до разбирательства областное управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии не закрепляло сделки по питьевой галерее. Предварительное заседание назначили на 15 ноября 2023 года.