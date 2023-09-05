Под Липецком вторую неделю ищут пропавшую 17-летнюю школьницу в бордовой юбке

В Липецкой области ищут пропавшего подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Чаплыгинском районе Липецкой области вторую неделю ищут 17-летнего подростка. Анастасия Головченко пропала в среду, 30 августа. В 11 вечера школьница ушла из дома в районе улицы Борисовка села Кривополянье. С того момента о девочке ничего не известно, сообщили в пресс-службе региональной организации «Поиск пропавших детей».

Приметы Анастасии: ростом 165 сантиметров, темные волосы.

Школьница была одета в темно-бордовую блузку и бордовую юбку. На ногах – белые кроссовки.

Жителей региона, которые видели Анастасию Головченко или знают, где она может находиться, просят позвонить в полицию – 02 или местным волонтерам – 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.