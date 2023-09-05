Водителю грозит до 5 лет за сбитого насмерть 8-летнего школьника под Липецком

В Липецкой области осудят водителя из Орла, который сбил ребенка Фото: Юлия КЛЮЕВА

22-летнего жителя Орловской области будут судить за смертельное ДТП под Липецком. Парню грозит до пяти лет колонии по части 3 статьи 264 УК. Под колеса машины попал 8-летний школьник.

Трагедия произошла вечером 25 сентября прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Маленький мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой в селе Афанасьево. Автомобилист нарушил ПДД и сбил ребенка. Школьник погиб на месте.

– Обвиняемый не учел дорожные и метеорологические условия, видимость в темное время суток, наличие осадков, мокрое состояние проезжей части и не уделил должного внимания управлению автомобилем, – полагает следствие.

Прокурор утвердил обвинение. Дело направили в суд.