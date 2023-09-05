Ради победы на торгах компания подделала опыт работы до 1,8 млрд в Липецке

УФАС выявил нечестного участника аукциона Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкие антимонопольщики выявили нечестного участника торгов. Строительная компания ради победы в аукционе выдумала опыт работы. Фирма подделала контракты на большие суммы, чтобы доказать конкурентоспособностью. Так, подрядчик предоставил фиктивные договоры на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей.

Организация выиграла в пяти открытых конкурсах, сообщили в пресс-службе регионального УФАС. Предпринимателю удалось заключить контракты на 60 миллионов. После проверки строителям вынесли предупреждение в соответствии с законом «О защите конкуренции».

Компания исполнила требования и рассказала заказчикам о настоящем опыте работы. Поэтому специалисты не стали заводить антимонопольное дело. Однако клиенты могут расторгнуть договоры и потребовать вернуть деньги.