Под Липецком осудят экс-полицейского и его отца за бордель с несовершеннолетними Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить экс-полицейского, который покрывал бордель отца в Ельце. По данным следствия, правоохранитель знал, что в сауне родственника-предпринимателя продают алкоголь без лицензии и там же занимаются проституцией, в том числе несовершеннолетние.

- Обвиняемый не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие действовавшему с 2011 года семейному бизнесу в целях увеличения прибыли, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР. - Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области и прокуратуры.

В уголовном деле еще четверо фигурантов – отец бывшего полицейского и трое администраторов сауны. Их действия квалифицировали по п. «в» ч.2 ст.241 УК РФ «Организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних». Предпринимателю также вменяют принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью этого лица – ч.2 ст.309 УК РФ.

Экс-сотрудника органов обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в организации занятия проституцией, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних – п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ и п. «а, в» ч.2 ст.241 УК РФ.

Бывшего полицейского и его отца заключили под стражу. Администраторов – под домашний арест. Уголовное дело направили в суд.