Холодную воду отключат на 18 улицах Липецка в среду 6 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 6 сентября в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся жители 18 улиц города. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Фрунзе, 11, 14, 15, 21, 21А, 23, 25А, 27, 29, 32, 30; Коммунальная, 10, 12; Клары Цеткин, 1/1, вл.1, вл.8А ст.1, вл. 8а, ст.10Б, 12, вл.14А, ст.14, вл.17, 10 вл.5, вл.8Б, 9, вл.7, 10 вл.5, 1А ст.7, 1А ст.1, 1А, 1А ст.3, 1А ст.2, 1 ст.1, вл.33, 33 ст.1, 1 ст.3, а также в частном секторе: 40 лет Советской Армии, Скороходова, Клары Цеткин.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Лучистая, Утренняя, Отрадная, Совхозная, Вольная, Новая, Раздольная, Ягодная, Новотепличная, Пришвина, Просторная, Ясная, переулок Беговой.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Фрунзе, 23, Клары Цеткин, Ясная. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.