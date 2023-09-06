Фельдшерско-акушерский пункт построят за 14 млн в Захаровке к концу 2023 года

В Воловском районе Липецкой области появится новый ФАП Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Воровском районе Липецкой области появится новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП построят в селе Захаровка. На работы потратят 14 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Здание планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Постройку возводят с помощью блочно-модульных технологий. Специалисты уже поставили каркас. На данный момент подводят коммуникации и благоустраивают территорию вокруг. ФАП сделают достаточно компактным, но с регистратурой и необходимыми кабинетами для медиков. Также здесь заработает аптечный пункт.

Пунктом также смогут пользоваться жители соседнего села Большая Вершина. К ФАПу прикрепят около 540 человек, среди которых 77 – детей. Всего в Воловском районе действуют 21 фельдшерско-акушерский пункт и два отделения общей врачебной практики.