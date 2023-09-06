Зампред Госдумы Анна Кузнецова посетит липецкую конференцию на инклюзивных играх

Анна Кузнецова приедет на международную конференцию в Липецк Фото: "КП" Архив

С 5 по 10 сентября в Липецке проходят III Международные инклюзивные творческие игры. В эту среду, 6 сентября, пройдет большая научно-практическая конференция. Мероприятие посетит заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Собрание посвятят проблемам, которые затрагивают все сферы жизни людей с инвалидностью. На конференции обсудят новые научные походы и методы, обеспечение равных возможностей, реабилитацию и развитие инклюзивной культуры.

Форум будет работать на 13 площадках. Липчане смогут посмотреть трансляцию онлайн на сайте. Пленарное заседание состоится в корпоративном университете НЛМК с 9:30 до 11:00. Затем с 12:00 до 14:30 в разных местах города стартуют дискуссионные площадки.