18-летняя жительница Липецка помогла аферистам обмануть 7 пенсионерок на 1,9 млн

18-летней девушке грозит до шести лет колонии за мошенничество в Липецке Фото: принтскрин видео.

В Липецке поймали 18-летнюю пособницу мошенников. Девушка помогла аферистам обмануть семь пенсионерок. Хитрецы выбирали жертвами горожанок в возрасте от 71 до 88 лет. Всего бабушки отдали более 1,9 миллиона рублей.

Юная леди нашла объявление о «работе» в мессенджере, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Указания получала по переписке. Любительница легких денег должна была забирать средства у пенсионерок и перечислять на счета кураторов. Себе оставляла небольшой процент.

Нарушители использовали распространенную схему – «Ваш родственник попал в беду». Мошенники звонили липчанкам, выдавали себя за полицейских или близких. Затем убеждали перепуганных женщин, что сыновья, дочери или внуки попали в страшное ДТП. Псевдо-правоохранители обещали не заводить уголовные дела за определенную сумму.

На данный момент стражи порядка устанавливают личности сообщников. Липчанке грозит до шести лет колонии по частям 2 и 3 статьи 159 УК «Мошенничество».