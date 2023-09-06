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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:25

Фейковый призыв снять антенны появился на сайтах липецких районов после взлома

Жителей просят не верить ложной информации на взломанных страницах администраций
Алина ПАЛАГИНА
На сайтах районных администраций разместили фейк

На сайтах районных администраций разместили фейк

Фото: Алина ПАЛАГИНА

На страницах двух районных администраций Липецкой области появился фейк. Ложную информацию разместили после взлома сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От жителей требуют снять спутниковые антенны. Якобы вражеское оборудование может засечь сигнал.

Ложная информация

Ложная информация

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Ложная информация

Ложная информация

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Хакеры запугивают, что неприятель собирается применить данные спутниковых устройств для дальнобойного оружия и рассекречивания техники. Также взломщики упомянули о принудительной разборке антенн.

В действительности приборы снять никто не требует. Липецкие власти предполагают, что фейки продолжат распространять и по другим районам. Поэтому жителей просят тщательно проверять прочитанную информацию и не паниковать. Если какое-то сообщение вызывает подозрение, можно позвонить в администрацию и уточнить.