Фейковый призыв снять антенны появился на сайтах липецких районов после взлома

На сайтах районных администраций разместили фейк Фото: Алина ПАЛАГИНА

На страницах двух районных администраций Липецкой области появился фейк. Ложную информацию разместили после взлома сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От жителей требуют снять спутниковые антенны. Якобы вражеское оборудование может засечь сигнал.

Ложная информация Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Ложная информация Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Хакеры запугивают, что неприятель собирается применить данные спутниковых устройств для дальнобойного оружия и рассекречивания техники. Также взломщики упомянули о принудительной разборке антенн.

В действительности приборы снять никто не требует. Липецкие власти предполагают, что фейки продолжат распространять и по другим районам. Поэтому жителей просят тщательно проверять прочитанную информацию и не паниковать. Если какое-то сообщение вызывает подозрение, можно позвонить в администрацию и уточнить.