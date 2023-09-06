Водитель ВАЗа-2115 сбил 83-летнего пенсионера в селе Липецкой области

83-летний пенсионер попал под колеса отечественного авто в Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший вторник, 5 сентября, в Хлевенском районе Липецкой области под колеса машины попал 83-летний пенсионер. Авария случилась около полудня, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, в селе Елец-Лозовка 22-летний водитель ВАЗа-2115 сбил пешехода. Автомобилист сдавал назад и не заметил прохожего. Дедушка получил травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 777 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автолюбителей. Ремни безопасности не пристегивали 716 липчан. Камеры записали 4 494 случая, когда водители нарушали скорость, неправильно парковались и выезжали на встречную полосу.