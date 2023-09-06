Банкротящейся УК «Сырская» продлили конкурсное производство на полгода в Липецке

В Липецке управляющей компании продлили завершающую процедуру банкротства Фото: Алина ПАЛАГИНА

Арбитражный суд Липецкой области продлил конкурсное производство банкротящейся управляющей компании «Сырская». Сроки передвинули еще на полгода. Об этом ходатайствовал конкурсный управляющий.

Прошение подали из-за того, что суд пока не рассмотрел требования о признании сделок недействительными и обращения по поводу субсидиарной ответственности. Кроме того, не успели рассчитаться с кредиторами. Завершающий отчет управляющего перенесли на 28 февраля 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Отметим, в октябре 2022 года ввели начальную процедуру банкротства УК – наблюдение. Слушания первого отчета проходили в марте текущего года. Тогда суд признал компанию несостоятельной и отрыл конкурное производство. Долг перед кредиторами составляет 33,8 миллиона рублей.