Рейсы 10 межрайонных автобусов отменили в Липецке 6 сентября

В Липецке отменили автобусы до десяти сел Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 6 сентября, в Липецке отменили рейсы десяти межрайонных автобусов. Отправления приостановили из областного центра, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Так, маршрутке №102 из Липецка в Боринское временно убрали рейсы на 6.00, 8.15, 10.20, 15.00 и 18.20. Из города до Ленино пассажиры не смогут уехать на 6.00, 7.55, 9.25, 11.15, 12.20, 14.10, 16.10, 17.40, 18.05 и 19.15 – автобус №103. Транспорту №108 «Липецк – Большие Кузьминки» отменили отправления в 6.45, 8.55, 15.30 и 17.30.

На №118 от Кольца Трубного завода до садов Аэропорт нельзя будет сесть на 7.10, 8.34, 11.49, 13.13, 16.09 и 17.31. Маршрутки №122 «Липецк – Вербилово» перестали ходить на 9.00 и 17.00, а №124 «Липецк – Крутогорье» – в 13.10, 15.10.

От областного центра до Доброго убрали рейсы № 133 на 9.50, 11.40, 13.30 и 15.10. В Кривец транспорт №137 перестанет отправляться в 7.00. Автобус №138 в Ярлуково отменили в 16.00. Маршрутка № 145 до Двуречек перестанет ходить на 11.50 и 18.15.

Липчане смогут уточнить расписание автобусов по телефонам: автовокзала – (4742) 41-17-99; 41-17-47; сокольской автостанции – (4742) 36-41-60 и «Липецких автобусных линий» – (4742) 33-41-37. Жителям проносят извинения за временные неудобства.