Жители Липецкой области отдали мошенникам 69 миллионов за 12 дней

За пять дней сентября жители Липецкой области перевели мошенникам 34 миллиона Фото: Алина ПАЛАГИНА

За последние 12 дней мошенники обманули жителей Липецкой области почти на 69 миллионов рублей. За минувшую неделю августа аферисты «заработали» 35 миллионов, а за пять дней сентября – около 34 млн. Жертвами обманщиков стали 87 липчан, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, 36-летний житель Долгоруковского района отдал псевдо-сотруднику сотовой компании 1,3 миллиона. Лже-оператор позвонил мужчине и сообщил, что заканчивается срок действия сим-карты. Куратор предложил продлить работу симки и убедил назвать код, который пришел на телефон.

Спустя некоторое время липчанину позвонил уже якобы специалист банка. Собеседник рассказал о незаконно оформленном кредите на имя мужчины. «Работник» держал связь два дня и дал все инструкции несчастному – взять встречный кредит и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Следующая схема стала более угрожающей. Жертвой стал 42-летний мужчина. Псевдо-сотрудник Центробанка позвонил горожанину в мессенджере. Снова по поводу оформленных кредитов. «Специалист» уверял, что спасет ситуацию – главное только следовать указаниям.

Мужчину убедили взять крупный кредит. Липчанин тогда жил и работал в Москве. Бедолага за три недели обошел несколько банков в столице и оформил займов на 5,3 миллиона. Все это время мошенник запугивал мужчину, чтобы тот не передумал. После угроз написать заявление в полицию доверчивый житель перевел все кредитные средства аферистам.