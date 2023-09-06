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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:07

Жители Липецкой области отдали мошенникам 69 миллионов за 12 дней

Аферисты обманули 87 липчан
Алина ПАЛАГИНА
За пять дней сентября жители Липецкой области перевели мошенникам 34 миллиона

За пять дней сентября жители Липецкой области перевели мошенникам 34 миллиона

Фото: Алина ПАЛАГИНА

За последние 12 дней мошенники обманули жителей Липецкой области почти на 69 миллионов рублей. За минувшую неделю августа аферисты «заработали» 35 миллионов, а за пять дней сентября – около 34 млн. Жертвами обманщиков стали 87 липчан, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, 36-летний житель Долгоруковского района отдал псевдо-сотруднику сотовой компании 1,3 миллиона. Лже-оператор позвонил мужчине и сообщил, что заканчивается срок действия сим-карты. Куратор предложил продлить работу симки и убедил назвать код, который пришел на телефон.

Спустя некоторое время липчанину позвонил уже якобы специалист банка. Собеседник рассказал о незаконно оформленном кредите на имя мужчины. «Работник» держал связь два дня и дал все инструкции несчастному – взять встречный кредит и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Следующая схема стала более угрожающей. Жертвой стал 42-летний мужчина. Псевдо-сотрудник Центробанка позвонил горожанину в мессенджере. Снова по поводу оформленных кредитов. «Специалист» уверял, что спасет ситуацию – главное только следовать указаниям.

Мужчину убедили взять крупный кредит. Липчанин тогда жил и работал в Москве. Бедолага за три недели обошел несколько банков в столице и оформил займов на 5,3 миллиона. Все это время мошенник запугивал мужчину, чтобы тот не передумал. После угроз написать заявление в полицию доверчивый житель перевел все кредитные средства аферистам.