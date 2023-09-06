Липецкая область получит от Правительства РФ более 20 млрд рублей в 2024 году

Выделенные из федерального бюджета средства регион вложит в ремонт дорог и строительство школ Фото: Алина ПАЛАГИНА

Правительство РФ выделит Липецкой области более 20 миллиардов рублей. Регион получит деньги в 2024 году. Средства из федерального бюджета направят на социальную сферу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Поддержка от госказны позволит достроить школы в областном центре и Лебедяни, отремонтировать городские и сельские дороги. Также возведут новые фельдшерско-акушерские пункты.

– Это лишь часть первоочередных мероприятий областного бюджета, который мы сейчас формируем на 2024 год, – отметил глава региона. – Разумеется, он останется социально направленным.

Кроме того, планируют поднять зарплаты бюджетников. В области также хотят повысить размер социальных пособий.