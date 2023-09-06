Жители Липецкой области потратили на услуги ЖКХ около 16 млрд за семь месяцев

Жители Липецкой области потратили на бытовые услуги 7,5 миллиарда Фото: Алина ПАЛАГИНА

За семь месяцев 2023 года жители Липецкой области отдали за платные услуги 53,2 миллиарда рублей. Сумма уменьшилась на 1,1% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

Большую часть денег липчане потратили на услуги ЖКХ – 31% от общего объема. По расчетам получается около 16 миллиардов. По данным Липецкстата, среди платных услуг также преобладали бытовые и транспортные – по 14%; телекоммуникационные – 13%; медицинские – 12%. На услуги системы образования приходится 6% от всей суммы.

На решение бытовых проблем у жителей ушло 7,5 миллиарда. В основном липчанам требовалась помощь с техобслуживанием и ремонтом машин, отделкой и строительством жилья. Также тратились на ритуальные, косметические и парикмахерские услуги.