Жителя Липецкой области осудят за полкило конопли Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области осудят 30-летнего мужчину за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Транспортные полицейские задержали его на железнодорожном мосту «Лебедянский». Во время досмотра у жителя нашли более полукилограмма конопли.

Как сообщили в пресс-службе Елецкого ЛО МВД России на транспорте, действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Наказание по статье - от 3 до 10 лет лишения свободы. Сам обвиняемый пояснил, что случайно увидел в зарослях травы кусты дикорастущей конопли. Он собрал их в пакет, чтобы потом употребить.

Материалы уголовного дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там и решится судьба собирателя запрещенных растений.