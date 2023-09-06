10 пожаров произошло в Липецке с начала сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с начала осени зафиксировали 10 пожаров. Самым огненным стало 3 сентября. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в воскресенье на улице Калинина сгорел жилой дом площадью 50 квадратных метров. Пожарные спасли двух человек. Тогда же вспыхнул мусор на улице Ангарская и заброшенное строение в районе Трубного Завода. В понедельник полыхали 50 квадратных метров сухой травы на Тракторном.

В Липецкой области с 1 января по 3 сентября случилось 585 пожаров. Это на 8,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Напомним, что сохраняется риск возгораний, хоть класс пожарной опасности в регионе и снизили до 1 уровня.

Спасатели просят быть предельно осторожными жителей частного сектора и дачников. Во время уборки урожая нередко сжигают сухую траву, ненужную ботву и мусор. Это может привести к печальным последствиям. За неделю сотрудники управления провели 630 профилактических бесед с липчанами, раздали около тысячи памяток. Четырем нарушителям вынесли предостережения.