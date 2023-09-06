Ветеринары выявили 12 очагов бешенства в Липецкой области с начала года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области с начала года выявили 12 очагов бешенства. При этом их количество снизилось на 96%, сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии. Так, еще в 2017 году зарегистрировали 175 очагов опасного заболевания.

За 5 лет сотрудники ветеринарной службы разложили в дикой природе более 3,5 млн доз оральной вакцины. Результаты впечатляют – число случаев бешенства среди бездомных животных снизилось на 97%.

Напомним, что бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание. Оно опасно как для зверей, так и для человека. Люди могут заразиться через укус, слюну больного животного, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. В этих случаях нужно срочно обратиться в больницу.