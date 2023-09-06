Где отключат свет и холодную воду в Липецке в четверг 7 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 7 сентября в Липецке отключат холодную воду и свет. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Советуем заранее запастись питьевой водой.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Советская, 73, 75, 77; Первомайская, 119, 121, 78, 80, 82, 82а, 86; Московская, 6; 8 Марта, 17, 17/2; Крайняя, 2, 7а; площадь Победы, 1, 1а, 8; проспект Победы, 1, 3а; Архангельская, 15, 15а, 18, 20, 22; Астраханская, 15, 15а, 19, 23; Карбышева, 62а; Чаплыгинское шоссе, 2; Прокатная, 28, 30; Осипенко, 21; Крупской, 2, 4, 6; проезд Ильича. Также свет погаснет в селах Введенка и Ильино. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 6Б, 7-13, 10а, 11а, 12а, 13а, 13б, 15, 15а, 17-21, 17а, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 15.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: Прудная, 2; Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Прудная, переулок Узорный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №15а по улице 50 лет НЛМК и по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.