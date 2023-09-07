Велосипедист и самокатчик пострадали в ДТП с иномарками за сутки в Липецке

В Липецке произошли две аварии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 6 сентября, в Липецке в ДТП с иномарками пострадали два горожанина. Так, на 15 микрорайоне под колеса «Тойоты» попал 43-летний велосипедист. Авария случилась около шести часов вечера, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 34-летний автомобилист сдавал назад и не заметил липчанина. Водителя двухколесного транспорта увезли в больницу.

Два часа спустя в аварию попал 32-летний электросамокатчик. На улице Зои Космодемьянской областного центра 28-летний горожанин за рулем «Шевроле» сбил мужчину на СИМе. Пострадавшего доставили в больницу на «скорой».

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 5 101 раз. Инспекторы поймали пять пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 379 липчан. Камеры записали 4 861 случай, когда водители превышали скорость, неправильно парковались и выезжали на встречную полосу.