Подросток из Ельца в эфире телешоу попросила лишить пьющую мать родительских прав

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сложная ситуация, в которую попала семья из Ельца Липецкой области, взволновала общественность. 15-летняя дочь обратилась на телешоу с просьбой лишить мать родительских прав.

Школьница заявила, что не хочет иметь ничего общего с женщиной, которая дала ей жизнь. По ее словам, причина тому – постоянное употребление алкоголя, наркотиков, физические наказания и эмоциональное давление. Программа «Мужское/Женское» вышла в эфир Первого канала вечером минувшей среды, 6 сентября.

ДЕВОЧКА ЖИВЕТ В ЧУЖОЙ СЕМЬЕ

Папа умер, когда девочке было девять лет. Подросток почти не помнит родного отца, так как мама разошлась с ним уже очень давно. Супруга забрала старшего сына и трехлетнюю дочь и переехала к новому избраннику. Школьница отзывается об отчиме положительно – он не позволял матери поднимать руку на ребенка. Но потом женщина нашла другого мужчину, и все изменилось в худшую сторону.

Девочка какое-то время жила с тетей. Затем по рассказам героини, у нее не заладились отношения с мужем родственницы. А далее произошли достаточно невероятные события.

Мама познакомилась с женщиной и рассказала, что ей некуда деть ребенка. Приятельница посоветовалась с супругом, пара решила приютить девочку. Так подросток оказался в совершенно незнакомой семье.

Однако сначала мать тоже жила в квартире подруги вместе с дочерью. Потом туда переехал и возлюбленный женщины. Но ненадолго – знакомые попросили съехать маму и ее сожителя из-за попоек. А девочка осталась. Теперь чужие люди хотят оформить опеку.

Кстати, старший брат поведал немного другую картину. По его словам, мама может выпить, но не уходит в длительные запои. Женщина поддерживает связь с 21-летним сыном.

Конфликт достиг пика. Подросток называет мать строго по имени, хочет сменить ФИО и забыть «старую жизнь». Мать, в свою очередь, намерена вернуть дочь домой. Женщина сообщила, что уже давно не употребляет и хочет наладить отношения.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОРГАНИЗОВАЛ ПРОВЕРКУ

После программы происходящим заинтересовался следственный комитет. СУ СК по Липецкой области начал доследственную проверку.

– По поручению руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова организован комплекс проверочных мероприятий с целью проверки всех доводов, – отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Стражам порядка предстоит выяснить обстоятельства. Правоохранители вынесут процессуальное решение и дадут оценку работе органов системы профилактики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил областному Следкому доложить о результатах проверки.