Гараж и четыре нежилые постройки сгорели на Качалова в Липецке

В Липецке полностью сгорел гараж и две надворных постройки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 6 сентября, в Липецке произошел пожар. На улице Качалова напротив дома №4 вспыхнул гараж площадью в 15 квадратов и четыре надворные постройки. Площадь каждой конструкции составила шесть квадратных метров. В диспетчерскую позвонили вечером в половину седьмого.

На место происшествия прибыли три расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пламя полностью разрушило гараж и два нежилых здания. Огонь повредил две другие постройки на площади в три квадрата. К счастью, никто не пострадал.

В тот же день ЧП случилось в Добровском районе. В садоводчестве «Строитель-4» села Капитанщино загорелся кирпичный летний домик в 25 квадратов. С огнем боролись два пожарных расчета и доброволец. Внутренняя отделка и крыша сгорели по всей площади. Пострадавших нет.