Во время Крестного хода в Ельце запретят продавать алкоголь 8 сентября

В Ельце Липецкой области ограничат продажу алкоголя во время Крестного хода Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 8 сентября, в Ельце Липецкой области совершат Крестный ход в память Елецкой иконы Божией Матери. Шествие продлится с 9:30 до 11:00. Колонна отправится от храма на улице Октябрьская. Затем прихожане пройдут по Лучковской, Маяковского, Аргамаченскому мосту и Аргамаченской. Во время Крестного хода в городе запретят продавать алкоголь, сообщили в пресс-службе мэрии Ельца.

Отметим, торговлю спиртным ограничивают на массовых мероприятиях, на которых собираются более ста человек. Как правило, алкоголь перестают продавать за два часа до начала праздника или другого события. Запрет снимают в течение двух часов после окончания мероприятия.

Напомним, полный «сухой закон» всегда вводят 1 Сентября, в День молодежи и в Международный день защиты детей.