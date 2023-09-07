Ключи для расшифровки электронного голосования разделили на 7 частей в Липецке

В Липецкой области разделили ключи расшифровки ДЭГ Фото: Архив КП

В Липецке разделили ключи для расшифровки дистанционного электронного голосования. Территориальная избирательная комиссия ДЭГ разбила их на семь частей – по пяти часовым поясам. Ключи нужны, чтобы узнать результаты голосования.

Ответственность за эти части несут хранители, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Пять из них передали представителям политических партий. Еще одну оставили в ТИК, другую – передали в центральную избирательную комиссию РФ.

Ключи положили в прозрачные акриловые боксы. «Сейфы» закрыли и опломбировали. Никто не сможет вскрыть их до конца голосования. Рядом с ключами лежат ноутбуки, через которые и проходит процедура ДЭГ. В комнатах с боксами круглосуточно работают четыре камеры видеонаблюдения. Запись транслируют на сайт ЦИК.

– В воскресенье после окончания голосования будут вскрываться соответствующие боксы – по каждому из пяти часовых поясов в отдельности, – отметили в пресс-службе липецкого избиркома.