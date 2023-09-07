Клещи покусали 3 709 жителей Липецкой области

Почти четыре тысячи жителей региона пострадали от укусов клещей Фото: архив КП

По данным на эту среду, 7 сентября, в Липецкой области клещи покусали 3 709 жителей. Среди пострадавших оказались 1 654 ребенка, сообщили в региональном управления Роспотребнадзора.

В лабораториях проверили 3 149 клещей. Анализы показали, что 459 из них инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 170 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, 8 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. При этом вирус энцефалита в области не циркулирует.

Исследования проводят в трех лабораториях. Жители могут обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А; клиническую инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.

Врачи напоминают о мерах безопасности. Во время прогулок на природе и приусадебных участках лучше надевать закрытую одежду. Также не стоит забывать про средства от насекомых.