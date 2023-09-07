Питьевую воду отключат на 11 улицах Липецка в пятницу 8 сентября

В Липецке отключат холодную воду на 11 улицах в пятницу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 8 сентября, без холодной воды в Липецке останутся 11 улиц. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Питьевую воду отключат на Трубном проезде, 1Б, вл. 10, 10 ст. 6, 10 ст. 3, 10 ст. 2, 10 ст. 5, 1В, 1Е, 1 ст. 3, 1 ст. 1, ст. 1В, 10 ст. 4, 1, ст. 17А, 17А ст. 1, 21, 17А/1, 17А, 17Б, 11А; Лебедянском шоссе, 1, 3А, 5, 3, вл. 1Г, 3 ст. 5, 3 ст. 6, 3 ст. 3, 3 ст. 8 и 3 ст. 4. Машина с водой приедет по указанным адресам.

Также краны пересохнут в частном секторе по улицам Индустриальная, Зоологическая, Буденного, Сенная, Сырская, Смоленская, Речная, Пролетарская и Садовая,

Сотрудники водоканала приносят извинения за предоставленные неудобства. Липчан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.