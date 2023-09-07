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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:28

Госпитальную школу открыли для онкобольных детей в Липецкой областной больнице

За год в медучреждении проходят лечение 200 ребят от шести до 18 лет
Алина ПАЛАГИНА
В больнице Липецка открыли школу для онкобольных детей

В больнице Липецка открыли школу для онкобольных детей

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 7 сентября, в Липецкой областной больнице открыли госпитальную школу для онкобольных детей. В год лечение здесь проходят около 200 ребят от шести до 18 лет, сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь школьники смогут получать новые знания и ходить на кружки.

Уроки будут вести педагоги из школы №30. Учителя прошли специальную стажировку в двух национальных медицинских центрах. Преподаватели будут искать индивидуальный подход к каждому ребенку.

С юными липчанам будут заниматься с понедельника по пятницу. Однако расписание подстроят под процедуры, чтобы не мешать терапии. Помимо учебы, детей привлекут к культурным мероприятиям и творческим активностям.

Около 200 ребят смогут посещать уроки

Около 200 ребят смогут посещать уроки

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.