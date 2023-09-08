Избирательные участки заработали в Липецкой области с 8 утра в пятницу

В Липецкой области стартовали выборы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 8 сентября, в Липецкой области стартовали выборы. Избирательные участки заработали с восьми утра. Голосование продлится в субботу и воскресенье. Участки закроются в восемь часов вечера, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В голосовании участвуют жители 11 районов, Ельца, Данкова и половины областного центра. Липчанам предстоит избрать депутата Госдумы по 114 одномандатному округу. За место в нижней палате государственного парламента соревнуются пять кандидатов.

Также в 8 по 10 сентября в регионе пройдут выборы советов депутатов муниципальных округов в Измалковском, Становлянском, Добровском и Воловском районах. В Лебедянском нужно определиться с советом депутатов Куйманского сельсовета. В Данкове же довыберут депутата горсовета по двухмандатному округу №11.

Избиратели, которые не могут посетить участок из-за болезни, могут заполнить бюллетень дома. Комиссии отреагируют на заявки.

– Более 29 тысяч жителей региона решили проголосовать дистанционно, – отметили в ведомстве.