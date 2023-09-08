Третий липецкий артдивизион будет служить на СВО в элитном подразделении ВДВ

Третий артдивизион Липецкой области проводили на боевое слаживание Фото: принтскрин видео.

В Липецке проводили на службу третий артиллерийский дивизион имени Неделина. Военнослужащие отравились на боевое слаживание. Затем мужчины поедут в зону СВО. Бойцов включат в элитное подразделение ВДВ, которое требует особой подготовки.

– У многих за плечами служба в горячих точках, – отметил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. – Каждый понимает, ради чего и ради кого идет служить.

Липчанам выдали рюкзаки с вещами первой необходимости. Аптечку собрали по рекомендациям с фронта.

– Пришли поприветствовать и пожелать вам хорошей службы, – обратился к бойцам глава региона. – У нас идет общение с командиром дивизиона. Все просьбы выполняем, чтобы у вас на передовой было все хорошо. Родные и мы будем ждать вас домой.