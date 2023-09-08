«Кросс нации» пройдет в Усмани Липецкой области 16 сентября

В Липецкой области состоится "Кросс нации" Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На следующей неделе, 16 сентября, в Липецкой области пройдет всероссийский день бега «Кросс нации». В 2023 году марафон состоится на площади Ленина в Усмани.

Спортсменам предложат пять основных дистанций – на 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Самых маленьких участников от пяти лет и младше отправят на забег в 100 метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На финише каждый легкоатлет получит сувениры – победителей и призеров определять не будут.

Жители региона могут заранее зарегистрироваться на сайте. Для юных спортсменов – отдельная форма. Записаться также можно в день мероприятия с девяти утра. Регистрацию закроют за 15 минут до начала «Кросса нации».

Кроме того, заявки от липчан принимают на Госуслугах через «Единую цифровую платформу «Физическая культура и спорт». Каждый участник должен предоставить паспорт или свидетельство о рождении, допуск от врача и страховку.