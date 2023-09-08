В Липецке появились новые центры пульмонологии и эндокринологии

В Липецкой областной больнице открыли центр эндокринологии и пульмонологии Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой областной больнице отремонтировали третий этаж поликлиники. На работы потратили 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В обновленном помещении появились два новых отделения. Здесь открыли Центр пульмонологии, аллергологии и иммунологии и Центр эндокринологии.

Современное оборудование позволит обследовать липчан на 87 видов аллергенов и проводить аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Подобное лечение снимает симптомы и не дает заболеванию развиться до тяжелой формы. В 2022 году курс прошли 72 человек. За осень и зиму 2023 года врачи планируют использовать АСИТ уже для 144 пациентов.

На ремонт поликлиники потратили 26 миллионов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Также на этаже принимают урологи, гинекологи и хирурги – всего 14 кабинетов специалистов. В пространстве находится лаборатория для анализов и процедурная. Кроме того, рабочие обустроили более комфортную зону ожидания.