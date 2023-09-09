Липецкий избирком проверяет заявление о вбросе бюллетеней в ящик для голосования

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

Избирательная комиссия Липецкой области и региональный центр общественного наблюдения проверяет заявление о вбросе бюллетеней в ящик для голосования. Информация поступила от кандидата в Госдуму РФ Анатолия Емельянова.

Депутат сообщил о нарушениях на избирательном участке в селе Сенцово. По словам Емельянова, он увидел, как избирательница положила в ящик не один бланк, а пачку.

В помещении круглосуточно работает видеонаблюдение. Камера направлена на ящик. Наблюдали просмотрели записи. В восемь утра 9 сентября, когда началось голосование, «бокс» еще был пустым. Затем появились избиратели.

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

– Примерно в 08:44 на участок пришел кандидат Анатолий Емельянов, – отметил руководитель центра общественного наблюдения Вадим Егоров. – За минуту до него появилась избирательница, после голосования которой появились вопросы. Она дольше обычного задержалась в кабинке. Как считает Емельянов, женщина отправила в ящик не один, а несколько бланков.

На данный момент специалисты изучают видеозаписи, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Ящик опечатали и забрали на проверку. В помещение для голосования поставили новый «бокс», рядом с которым дежурит полицейский.