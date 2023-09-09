Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет

Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое — до десяти лет, рассказал в преддверии Восточного экономического форума первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. «Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября", — заявил он в интервью в рамках ВЭФ.

Царев отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы "Мир", в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, ее можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент. "Это износостойкий продукт, который рассчитан минимум на десять лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы", — добавил первый замглавы Сбербанка.