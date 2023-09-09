Новый корпус на 50 мест построят в геронтологическом центре в селе Введенка

В Липецкой области обновят Дом ветеранов и построят корпус в Введенском геронтологическом центре Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В геронтологическом центре села Введенка появится новый корпус на 50 мест. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

Работы планируют начать в 2024 году. Проект контролирует заместитель губернатора Ольга Белоглазова. Корпус будут возводить по типу «умного дома». С помощью голосового управления пенсионеры смогут включать свет и телевизор и настраивать климат-контроль. В полы встроят датчики падения – на случай, если человеку станет плохо.

Кроме того, уже в октябре 2023 года в Липецке хотят открыть обновленный Дом ветеранов. Здесь создадут новые «кружки» – кулинарную студию и изостудию. Продолжат работу творческие, музыкальные и танцевальные коллективы. Для пожилых горожан обустроят массажный кабинет, соляную пещеру и зал для йоги. Также поставят ингаляторий и фитобочки.