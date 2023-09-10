На избирательном участке в Ельце Липецкой области заблокирован КОИБ

Голосование теперь идет в прозрачный стационарный ящик. Фото: Иван Макеев

В Ельце на избирательном участке № 07-05 заблокирован КОИБ. Об этом сообщили в Избиркоме Липецкой области в воскресенье, 10 сентября. Аппарат перестал работать из-за неправильных действий членов комиссии от партий ЛДПР и КПРФ.

- Техника находилась в исправном и работоспособном состоянии. До открытия помещения для голосования участковая избирательная комиссия распечатала с помощью КОИБ утренние контрольные данные о проголосовавших. Цифры совпали с вечерними сведениями. По инструкции операторам следовало подтвердить, что контрольные данные совпадают. Однако вместо кнопки «да» они нажали «нет». На следующий вопрос техники: «Заблокировать КОИБ?» операторы выбрали «да», - рассказали в областном Избиркоме.

В результате всех этих действий техника оказалась заблокирована. Голосование в последний день выборов на участке идет идет в прозрачный стационарный ящик. После закрытия участка пересчет голосов проведут в ручном режиме. Операторы КОИБ написали объяснительные. Они пояснили, что к блокировке привели их несогласованные действия.

По данным на 15.00 часов 10 сентября, явка на довыборах в Госдуму по 114 округу достигла в Липецкой области 31,50%. В регионе проголосовали 133 823 человека.