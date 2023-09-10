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НовостиОбщество10 сентября 2023 13:45

В Липецкой области явка на довыборах в Госдуму составила 31,5%

В регионе проголосовали 133 823 человека
Анна ГРЕБЕНКИНА

Явка на довыборах в Госдуму по 114 округу достигла в области 31,50%. В регионе проголосовали 133 823 человека. Данными на 15 часов 10 сентября поделилась Избирательная комиссия Липецкой области.

Электронный бюллетень заполнили 88% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 544 человека.

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 53,61% (28 472 человека).

Напомним, по состоянию на 20 часов 9 сентября явка на выборах в Госдуму составила 23,74% избирателей. По итогам второго дня в регионе проголосовало 100 753 человек.

Сегодня, 10 числа, проходит заключительный день выборов. Избирательные участки будут работать до восьми часов вечера.