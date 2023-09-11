Паре иностранцев грозит до 20 лет за продажу наркотиков в Липецкой области

Полицейские поймали продавцов наркотиков Фото: принтскрин видео.

В Становлянском районе поймали молодую пару, которая пыталась завезти наркотики на территорию Липецкой области. Изначально 25-летние иностранцы приехали в Подмосковье из Средней Азии. Неофициальные супруги искали работу. Однако вместо честного труда занялись торговлей запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Нарушители хотели бесконтактным способом продать около 100 грамм метадона. «Яд» перевозили на машине. Полицейские нашли наркотики в личных вещах подозреваемых, когда осматривали автомобиль. Также во время личного досмотра забрали более 15 грамм метадона – пара упаковала партии в полимерные свертки.

Правоохранители завели уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК за сбыт в крупном размере. Иностранцам грозит до 20 лет колонии.