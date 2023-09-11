Пятерых жильцов эвакуировали из горящей девятиэтажки на Ушинского в Липецке

В Липецке эвакуировали пятерых человек во время пожара в девятиэтажке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 9 сентября, в Липецке на улице Ушинского загорелся девятиэтажный дом. В первом подъезде вспыхнул балкон общего пользования. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую около двух часов дня.

На место происшествия прибыли девять расчетов и автолестница, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели эвакуировали пятерых жильцов. К счастью, никто не пострадал. Огонь уничтожил вещи и мусор на площади в два квадратных метра.

Уже ночью воскресенья, 10 сентября, пламя охватило пятиэтажку в Ельце на улице Коммунаров. Источник возгорания находился в одной из квартир. Пожарных вызвали в полночь.

С огнем боролись пять расчетов МЧС. В квартире повредилась внутренняя отделка, мебель и напольное покрытие на 0,25 квадратов. Никто не пострадал.