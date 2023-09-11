Дмитрий Аверов с 58% голосов лидирует на довыборах в Госдуму от Липецкой области

фотография избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала предварительные итоги голосования на довыборах депутата Госдумы по одномандатному 114 округу. К семи утра этого понедельника, 11 сентября, успели обработать уже 100% протоколов участковых комиссий. Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Аверов лидирует с большим отрывом.

Спикер облсовета набрал 58,84% голосов. Кандидатуру одобрили 106 525 жителей региона. На втором месте находится депутат КПРФ Сергей Токарев с 13,98% голосов. Он получил поддержку 25 305 избирателей.

Представитель ЛДПР Анатолий Емельянов занимает третье место с 9,7%. За кандидата проголосовали 17 553 человека. Следом идет Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России – За правду». За нее свои голоса отдали 15 618 жителей – 8,63%. Завершает таблицу Олег Токарев, которого выдвинули «Коммунисты России». Депутат набрал 6,51% голосов. Его предпочли 11 783 липчанина.