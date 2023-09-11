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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:26

Липецк передал символ международных инклюзивных игр Башкортостану

На церемонии закрытия на Зеленом острове выступили «Братья Грим»
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке завершились международные инклюзивные игры

В Липецке завершились международные инклюзивные игры

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

III Международные инклюзивные творческие игры завершились в Липецке. В мероприятии поучаствовали более трех тысяч жителей из 79 регионов России и 19 стран.

Соревнования длились несколько дней. Команды выступали с художественным словом и жестовыми песнями. Также состязались в изобразительном, музыкальном, театральном, аудиовизуальном, хореографическом и цирковом направлениях.

Символ игр передали Республике Башкортостан

Символ игр передали Республике Башкортостан

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Победителем стал Башкортостан, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Липецк передал республике дельфина – символ фестиваля. В следующем году там будут принимать детские инклюзивные творческие игры.

Церемония закрытия прошла 9 сентября на Зеленом острове. Губернатор Игорь Артамонов поздравил участников.

На мероприятии выступили приглашенные артисты

На мероприятии выступили приглашенные артисты

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Для участников игр устроили концертную программу

Для участников игр устроили концертную программу

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Россия – страна равных возможностей, – отметил глава региона. – И эти игры – яркое доказательство того, что мы создаем возможности для того, чтобы каждый мог жить полноценной жизнью.

Затем на сцену вышли местные творческие коллективы, солисты и танцоры. В конце выступили хэдлайнеры концерта – «Братья грим».