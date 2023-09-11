Семье погибшего на производстве грузчика заплатили 600 тысяч компенсации в Ельце

Семье рабочего, с которым произошел несчастный случай на производстве, выплатили 600 000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области елецкая компания заплатила компенсацию морального вреда семье грузчика, который погиб на производстве. Несчастный случай произошел в 2021 году, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Причиной трагедии стала плохая организация работ и нарушение требований по охране труда. Уголовное дело по части 2 статьи 143 УК заводить отказались – не нашли состава преступления в действиях сотрудников организации.

Стражи порядка назначили компании административное наказание по части 1 статьи 5.27.1 КоАП. Затем прокурор подал иск о возмещении морального ущерба в пользу дочери и матери рабочего. Суд удовлетворил требования. С предприятия взыскали 600 тысяч рублей.