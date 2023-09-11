43-летний водитель ВАЗа скончался в больнице после ДТП с «Киа» под Липецком

В Липецкой области в аварии погиб 43-летний водитель Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшее воскресенье, 10 сентября, в Чаплыгинском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. В половину шестого вечера на трассе «Чаплыгин – Каспий» 43-летний водитель ВАЗа-2104 столкнулся с «Киа». За рулем иномарки ехал 40-летний автомобилист.

Травмы получил владелец отечественного авто, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Пострадавшего доставили в больницу, где пациент скончался.

Днем ранее, 9 сентября, авария случилась в Липецке на улице Вермишева. По предварительным данным, 23-летний горожанин на «Хендае» сбил подростка на электросамокате. 15-летнего школьника увезли в медучреждение.

За трое суток липчане нарушили правила дорожного движения 9 059 раз. Инспекторы поймали 23 пьяных водителя. Ремни безопасности игнорировали 142 жителя региона. Камеры записали 8 370 случаев, когда автолюбители неправильно парковались, выезжали на встречную полосу и превышали скорость.