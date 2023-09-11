Осужденный за убийство показывал в липецкой колонии экстремистские татуировки

В Липецкой области завели уголовное дело о демонстрации символики экстремистской организации Фото: архив "КП"

В Липецкой области завели уголовное дело за публичную демонстрацию символики экстремистской организации «АУЕ»*. По данным регионального СУ СКР, осужденный за убийство показывал сокамерникам и сотрудникам колонии запрещенные татуировки. Подобные инциденты происходили неоднократно с февраля по март 2023 года.

Ранее работники УФСИН уже предупреждали мужчину о последствиях. За представление «наколок» фигуранта наказывали по части 1 статьи 20.3 КоАП. Теперь же грозит уголовная ответственность. Заключенному могут добавить еще до четырех лет по части 1 статьи 282.4 УК. Осужденного этапирут в областной центр на время следствия.

– Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России, – отметили в пресс-службе ведомства.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.