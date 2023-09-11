Рыбаки четыре часа ловили сома в 31 кг в Крещенском пруду под Липецком

Рыбаки поймали в Хлевенском районе гигантского сома Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Хлевенском районе Липецкой области рыбаки поймали сома весом в 31 килограмм. Упитанный подводный житель обитал в Крещенском пруду около села Фомино-Негачевка. Рыболовам не сразу удалось вытащить добычу из водоема – тянули четыре часа.

Еще в мае жители поймали здесь карпа в 22 килограмма, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В пруду также водятся толстолобики, щуки, лини и белые амуры. Арендаторы места выпускают новых мальков и хорошо подкармливают рыбу, поэтому получаются такие гиганты. Кроме того, в пруду не загрязненная вода.

На рыбалку в Липецкую область приезжают не только местные. Часто сюда заглядывают и гости из других регионов. Также в Крещенском пруду проводят соревнования по карпфишингу.